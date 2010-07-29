DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Tahinli Gelin

Tahinli Gelin

Tahinli Gelin
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 su bardağı kuru fasulye

1.5 su bardağı tahin

Yarım su bardağı ceviz içi

2 diş sarımsak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

YAPILIŞI

Bir gece suda beklettiğiniz fasulyeyi iyice haşladıktan sonra süzün ve rondoda püre haline getirin. Soğuduğunda bir kaba alıp tahini, iri şekilde çektiğiniz cevizi, dövülmüş sarımsağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Servis tabağına alarak üzerine yağda kızdırdığınız pul biberi gezdirerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tahinli gelini salata, meze ve et yemeklerinin yanında garnitür olarak verebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN