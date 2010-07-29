Tahinli Gelin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir gece suda beklettiğiniz fasulyeyi iyice haşladıktan sonra süzün ve rondoda püre haline getirin. Soğuduğunda bir kaba alıp tahini, iri şekilde çektiğiniz cevizi, dövülmüş sarımsağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Servis tabağına alarak üzerine yağda kızdırdığınız pul biberi gezdirerek servis yapın.