Tahinli Gelin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1.5 su bardağı kuru fasulye
1.5 su bardağı tahin
Yarım su bardağı ceviz içi
2 diş sarımsak
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı pul biber
Tuz
YAPILIŞI
Bir gece suda beklettiğiniz fasulyeyi iyice haşladıktan sonra süzün ve rondoda püre haline getirin. Soğuduğunda bir kaba alıp tahini, iri şekilde çektiğiniz cevizi, dövülmüş sarımsağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Servis tabağına alarak üzerine yağda kızdırdığınız pul biberi gezdirerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Tahinli gelini salata, meze ve et yemeklerinin yanında garnitür olarak verebilirsiniz.