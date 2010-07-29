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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Tahinli Patlıcan

Tahinli Patlıcan

Tahinli Patlıcan
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • MANİSA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg bostan patlıcanı

Yarım çay bardağı tahin

3 diş sarımsak

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1-2 damla limon suyu

1 çay kaşığı toz şeker

tuz



Süslemek için: ceviz içi

4 adet kırmızı biber

YAPILIŞI

Közlenmiş bostan patlıcanların kabuklarını soyun ve çatalla ezin. İçine tahin, dövülmüş sarımsak, ceviz, limon suyu. Toz şeker ve tuz ekleyin karıştırın. Servis tabağına yayın. köslenmiş kabukları soyulmuş kırmızı biber ve ceviz içi ile istediğiniz şekilde süsleyin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.
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