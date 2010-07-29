Tahinli Patlıcan

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg bostan patlıcanı
Yarım çay bardağı tahin
3 diş sarımsak
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
1-2 damla limon suyu
1 çay kaşığı toz şeker
tuz
Süslemek için: ceviz içi
4 adet kırmızı biber
YAPILIŞI
Közlenmiş bostan patlıcanların kabuklarını soyun ve çatalla ezin. İçine tahin, dövülmüş sarımsak, ceviz, limon suyu. Toz şeker ve tuz ekleyin karıştırın. Servis tabağına yayın. köslenmiş kabukları soyulmuş kırmızı biber ve ceviz içi ile istediğiniz şekilde süsleyin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.