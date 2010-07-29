Tahinli Patlıcan

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Közlenmiş bostan patlıcanların kabuklarını soyun ve çatalla ezin. İçine tahin, dövülmüş sarımsak, ceviz, limon suyu. Toz şeker ve tuz ekleyin karıştırın. Servis tabağına yayın. köslenmiş kabukları soyulmuş kırmızı biber ve ceviz içi ile istediğiniz şekilde süsleyin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.