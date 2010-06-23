Tarator Soslu Börülce

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış börülce, domates ve soğanı kaynayan suya atın. Tencerenin kapağı açık olarak pişirin. Tencereyi ocaktan almaya yakın, tuzunu katın. Daha sonra börülceyi süzerek servis tabağına yerleştirin. Sos için ayıklanmış sarımsağı robota alın. Suya koyduğunuz bayat ekmek içinin suyunu sıkmadan robota koyun. Limon suyu, zeytinyağı ve tuz koyup tüm malzemeyi robottan geçirin. Börülcenin üzerine yayıp, servis yapın.