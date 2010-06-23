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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Tarator Soslu Börülce

Tarator Soslu Börülce

Tarator Soslu Börülce
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg börülce

2 adet büyük boy domates

1 adet soğan

2 tatlı kaşığı toz şeker, tuz



Sos için: 2 baş sarımsak

3 dilim kabuğu alınmış

bayat ekmek

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Ayıklanmış börülce, domates ve soğanı kaynayan suya atın. Tencerenin kapağı açık olarak pişirin. Tencereyi ocaktan almaya yakın, tuzunu katın. Daha sonra börülceyi süzerek servis tabağına yerleştirin. Sos için ayıklanmış sarımsağı robota alın. Suya koyduğunuz bayat ekmek içinin suyunu sıkmadan robota koyun. Limon suyu, zeytinyağı ve tuz koyup tüm malzemeyi robottan geçirin. Börülcenin üzerine yayıp, servis yapın.
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