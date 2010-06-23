Tarator Soslu Börülce

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg börülce
2 adet büyük boy domates
1 adet soğan
2 tatlı kaşığı toz şeker, tuz
Sos için: 2 baş sarımsak
3 dilim kabuğu alınmış
bayat ekmek
Yarım çay bardağı limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz
YAPILIŞI
Ayıklanmış börülce, domates ve soğanı kaynayan suya atın. Tencerenin kapağı açık olarak pişirin. Tencereyi ocaktan almaya yakın, tuzunu katın. Daha sonra börülceyi süzerek servis tabağına yerleştirin. Sos için ayıklanmış sarımsağı robota alın. Suya koyduğunuz bayat ekmek içinin suyunu sıkmadan robota koyun. Limon suyu, zeytinyağı ve tuz koyup tüm malzemeyi robottan geçirin. Börülcenin üzerine yayıp, servis yapın.