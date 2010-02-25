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Taze Soğanlı ve Tereli Mücver

Taze Soğanlı ve Tereli Mücver
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 demet taze soğan

1 demet tere

2 demet sarımsak

2 demet maydanoz

6 adet yumurta

3 çorba kaşığı un

Tuz, karabiber

Kızartmak için:

Sıvıyağ

YAPILIŞI

Taze soğan, tere, sarımsak ve maydanozu temizleyip ince ince kıyın. Geniş bir kaba alıp üzerine tuz ve karabiber serpin. Yumurtaları ayrı bir kapta çırpıp yeşilliklerin üzerine ilave edin. Karışıma un ekleyin. Sıvı yağı geniş bir tavada kızdırın. Harçtan kaşık dolusu alarak tavaya dökün. Mücverleri önlü arkalı kızartın. Fazla yağının gitmesi için kağıt havlu üzerine çıkarın. Tüm karışım bitene kadar işleme devam edin. Sıcak servis yapın.
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