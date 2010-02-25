Taze Soğanlı ve Tereli Mücver

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze soğan, tere, sarımsak ve maydanozu temizleyip ince ince kıyın. Geniş bir kaba alıp üzerine tuz ve karabiber serpin. Yumurtaları ayrı bir kapta çırpıp yeşilliklerin üzerine ilave edin. Karışıma un ekleyin. Sıvı yağı geniş bir tavada kızdırın. Harçtan kaşık dolusu alarak tavaya dökün. Mücverleri önlü arkalı kızartın. Fazla yağının gitmesi için kağıt havlu üzerine çıkarın. Tüm karışım bitene kadar işleme devam edin. Sıcak servis yapın.