Tombul Kabak Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabakları yıkadıktan sonra üstünden kesip, kapak yapın. İçlerini oyun ve tuzla ovun. Yemeklik doğranmış soğanı bir kaseye alın. İçine yıkanmış ve süzülmüş pirinç, kıyılmış maydanoz, dereotu ile nane, toz şeker, zeytinyağı, tuz, karabiber katıp, karıştırın. Dolmaların içine bu iç harcı pay edin ve tencereye yerleştirin. Üzerine kestiğiniz kapakları yerleştirin ve suyu gezdirip, orta ateşte 30 dakika pişirin. Dereotu ve kiraz domatesle süsleyip, sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.