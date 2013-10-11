Tombul Kabak Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet tombul kabak
1 adet soğan
1 çay bardağı pirinç
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
8-10 dal nane
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay bardağı zeytinyağı
Bir buçuk su bardağı su
Tuz, karabiber
Süslemek için:
Dereotu ve kiraz domates
YAPILIŞI
Kabakları yıkadıktan sonra üstünden kesip, kapak yapın. İçlerini oyun ve tuzla ovun. Yemeklik doğranmış soğanı bir kaseye alın. İçine yıkanmış ve süzülmüş pirinç, kıyılmış maydanoz, dereotu ile nane, toz şeker, zeytinyağı, tuz, karabiber katıp, karıştırın. Dolmaların içine bu iç harcı pay edin ve tencereye yerleştirin. Üzerine kestiğiniz kapakları yerleştirin ve suyu gezdirip, orta ateşte 30 dakika pişirin. Dereotu ve kiraz domatesle süsleyip, sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.