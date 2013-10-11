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Tombul Kabak Dolması

Tombul Kabak Dolması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet tombul kabak

1 adet soğan

1 çay bardağı pirinç

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

8-10 dal nane

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

Bir buçuk su bardağı su

Tuz, karabiber

Süslemek için:

Dereotu ve kiraz domates

YAPILIŞI

Kabakları yıkadıktan sonra üstünden kesip, kapak yapın. İçlerini oyun ve tuzla ovun. Yemeklik doğranmış soğanı bir kaseye alın. İçine yıkanmış ve süzülmüş pirinç, kıyılmış maydanoz, dereotu ile nane, toz şeker, zeytinyağı, tuz, karabiber katıp, karıştırın. Dolmaların içine bu iç harcı pay edin ve tencereye yerleştirin. Üzerine kestiğiniz kapakları yerleştirin ve suyu gezdirip, orta ateşte 30 dakika pişirin. Dereotu ve kiraz domatesle süsleyip, sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.
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