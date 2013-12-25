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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Tumbakçe

Tumbakçe

Tumbakçe
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram tam yağlı beyaz peynir

3 çorba kaşığı acılı biber salçası

Süslemek için:

Maydanoz

zeytin

YAPILIŞI

Beyaz peyniri ezdikten sonra acılı biber salçasıyla karıştırın. Daha sonra maydanoz ve siyah zeytinle süsleyin.
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