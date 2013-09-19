Vişneli Yalancı Sarma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram taze asma yaprağı
1 su bardağı pirinç
3/4 su bardağı zeytinyağı
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
8 adet orta boy soğan
Yarım su bardağı vişne suyu
1 çorba kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı kuş üzümü
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı nane
Yarım çay kaşığı yenibahar
400 gram çekirdekleri çıkartılmış vişne
100 gram yeşil ekşi erik, tuz
YAPILIŞI
Asma yapraklarını yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp kenara alın. Zeytinyağında dolmalık fıstığı pembeleşene kadar kavurup üzerine ince kıydığınız soğanı ekleyin. Birkaç dakika kavurup yıkanmış
pirinci ekleyin. Pirinç beyazlaşınca vişne suyu, nar ekşisi, toz şeker ve kuş üzümünü ekleyin. Kaynadıktan 5
dakika sonra ocaktan alın. Baharatları ve tuzu ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Asma yapraklarına uygun
miktarda harç ve 2'şer adet vişne koyup sarın. Tencerenin dibine asma saplarını yerleştirip üzerine sarmaları dizin. Erikleri de aralara serpiştirin. Tüm yapraklar bittikten sonra sarmalara su ekleyip üstüne
porselen bir tabak kapatın. 30 dakika ağır ateşte pişirin. Soğuk ya da ılık olarak servis yapın.