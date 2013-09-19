DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Vişneli Yalancı Sarma

Vişneli Yalancı Sarma

Vişneli Yalancı Sarma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram taze asma yaprağı

1 su bardağı pirinç

3/4 su bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

8 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı vişne suyu

1 çorba kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı nane

Yarım çay kaşığı yenibahar

400 gram çekirdekleri çıkartılmış vişne

100 gram yeşil ekşi erik, tuz

YAPILIŞI

Asma yapraklarını yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp kenara alın. Zeytinyağında dolmalık fıstığı pembeleşene kadar kavurup üzerine ince kıydığınız soğanı ekleyin. Birkaç dakika kavurup yıkanmış
pirinci ekleyin. Pirinç beyazlaşınca vişne suyu, nar ekşisi, toz şeker ve kuş üzümünü ekleyin. Kaynadıktan 5
dakika sonra ocaktan alın. Baharatları ve tuzu ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Asma yapraklarına uygun
miktarda harç ve 2'şer adet vişne koyup sarın. Tencerenin dibine asma saplarını yerleştirip üzerine sarmaları dizin. Erikleri de aralara serpiştirin. Tüm yapraklar bittikten sonra sarmalara su ekleyip üstüne
porselen bir tabak kapatın. 30 dakika ağır ateşte pişirin. Soğuk ya da ılık olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN