Vişneli Yalancı Sarma

Asma yapraklarını yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp kenara alın. Zeytinyağında dolmalık fıstığı pembeleşene kadar kavurup üzerine ince kıydığınız soğanı ekleyin. Birkaç dakika kavurup yıkanmış

pirinci ekleyin. Pirinç beyazlaşınca vişne suyu, nar ekşisi, toz şeker ve kuş üzümünü ekleyin. Kaynadıktan 5

dakika sonra ocaktan alın. Baharatları ve tuzu ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Asma yapraklarına uygun

miktarda harç ve 2'şer adet vişne koyup sarın. Tencerenin dibine asma saplarını yerleştirip üzerine sarmaları dizin. Erikleri de aralara serpiştirin. Tüm yapraklar bittikten sonra sarmalara su ekleyip üstüne

porselen bir tabak kapatın. 30 dakika ağır ateşte pişirin. Soğuk ya da ılık olarak servis yapın.