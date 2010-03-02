Yerelmalı Kereviz

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kerevizleri soyup, limonlu suda yarı yarıya haşlayın ve suda bırakın. Arpacık soğanların kabuklarını soyup, zeytinyağında kavurun. Sarımsak ve ince dilimlenmiş havuçları ekleyin. Sonra küçük doğranmış yer elmasını ilave edin. Biraz kavrulunca süzülmüş kereviz, tuz ve su koyup pişirin. Ateşten almaya yakın, ince kıyılmış dereotu ilave edin. Soğumaya bırakın.