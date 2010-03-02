Yerelmalı Kereviz

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg kereviz
300 gram arpacık soğan
1 su bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak
2 adet havuç
1 kg yerelması
2 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı su
Yarım demet dereotu
YAPILIŞI
Kerevizleri soyup, limonlu suda yarı yarıya haşlayın ve suda bırakın. Arpacık soğanların kabuklarını soyup, zeytinyağında kavurun. Sarımsak ve ince dilimlenmiş havuçları ekleyin. Sonra küçük doğranmış yer elmasını ilave edin. Biraz kavrulunca süzülmüş kereviz, tuz ve su koyup pişirin. Ateşten almaya yakın, ince kıyılmış dereotu ilave edin. Soğumaya bırakın.