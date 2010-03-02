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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Yerelmalı Kereviz

Yerelmalı Kereviz

Yerelmalı Kereviz
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kereviz

300 gram arpacık soğan

1 su bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

2 adet havuç

1 kg yerelması

2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Kerevizleri soyup, limonlu suda yarı yarıya haşlayın ve suda bırakın. Arpacık soğanların kabuklarını soyup, zeytinyağında kavurun. Sarımsak ve ince dilimlenmiş havuçları ekleyin. Sonra küçük doğranmış yer elmasını ilave edin. Biraz kavrulunca süzülmüş kereviz, tuz ve su koyup pişirin. Ateşten almaya yakın, ince kıyılmış dereotu ilave edin. Soğumaya bırakın.
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