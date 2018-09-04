Yoğurt Soslu Fasulye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fasulyeyi temizleyip ayıklayın. Geniş bir tencereye zeytinyağını koyup ısıtın ve yemeklik doğranmış soğanı ilave ederek hafif renk alana dek kavurun. Kıyılmış sarımsağı ekleyip 1 dakika sonra fasulyeyi ve şekeri katın. Tuzunu ayarlayıp, tencerenin kapağı kapalı olarak ve kısık ateşte fasulye yumuşayana dek arada bir karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Mutfak maşası ile fasulyeden dolu bir tutam alıp, döndürerek servis tabağına yerleştirin. Kalan fasulyeyi de aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yağsız tavada kavrulmuş ceviz yerleştirin. Yoğurt sos için yoğurt, mayonez ve kıyılmış sarımsağı çırpın. Sos kabına alıp fasulye ile birlikte servis yapın