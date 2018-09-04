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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Yoğurt Soslu Fasulye

Yoğurt Soslu Fasulye

Yoğurt Soslu Fasulye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1kg taze fasulye

1 çay bardağı zeytinyağ

2 adet soğan

1 diş sarımsak

3 adet kesme şeker

1 su bardağı ceviz

1 tatlı kaşığı tuz



SOS İÇİN:

1/2 kg süzme yoğurt

2 çorba kaşığı mayonez

1 diş ezilmiş sarımsak


YAPILIŞI

Fasulyeyi temizleyip ayıklayın. Geniş bir tencereye zeytinyağını koyup ısıtın ve yemeklik doğranmış soğanı ilave ederek hafif renk alana dek kavurun. Kıyılmış sarımsağı ekleyip 1 dakika sonra fasulyeyi ve şekeri katın. Tuzunu ayarlayıp, tencerenin kapağı kapalı olarak ve kısık ateşte fasulye yumuşayana dek arada bir karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Mutfak maşası ile fasulyeden dolu bir tutam alıp, döndürerek servis tabağına yerleştirin. Kalan fasulyeyi de aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yağsız tavada kavrulmuş ceviz yerleştirin. Yoğurt sos için yoğurt, mayonez ve kıyılmış sarımsağı çırpın. Sos kabına alıp fasulye ile birlikte servis yapın
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