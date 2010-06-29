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Yoğurtlu Zeytinyağlı Patlıcan

Yoğurtlu Zeytinyağlı Patlıcan
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg patlıcan

1 çay bardağı zeytinyağı

6 diş dövülmüş sarımsak

1 kase yoğurt

Tuz

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup parmak şeklinde doğrayın. Geniş bir kaba alın. Üzerine tuz serpip ezmeden ovalayın. Daha sonra bol su ile 2-3 kez yıkayıp hafifçe sıkın. Geniş bir tencereye zeytinyağını alıp, ılınınca üzerine patlıcanları dizin. Tuzunu ayarlayın. Orta ateşte kapağı kapalı olarak, ara sıra tencereyi sallayarak, patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin. Bir servis tabağına alıp soğutun. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın.
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