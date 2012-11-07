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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytin Ezmesi

Zeytin Ezmesi

Zeytin Ezmesi
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Siyah Zeytin Ezmesi:

300 gram siyah zeytin

3-4 çorba kaşığı kapari

1 diş sarımsak

3-4 dal kekik

Birer tutam toz kişniş, kimyon, karabiber

4-5 çorba kaşığı zeytinyağı





Yeşil Zeytin Ezmesi:

300 gram yeşil zeytin

3-4 çorba kaşığı kapari

1 diş sarımsak

1 dal biberiye

Birer tutam kimyon, pul biber

4-5 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Siyah Zeytin Ezmesi:
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp blendere alın. Üzerine kapari, sarımsak, kekik, kişniş, kimyon ve karabiber ilave edip birlikte çekin. Bir kaba aktarın ve zeytinyağı ilave edip servis yapın.
Yeşil Zeytin Ezmesi:
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp blendere alın. Üzerine kapari, sarımsak, biberiye, kimyon ve pul biber ilave edip birlikte çekin. Blenderden alın ve üzerine zeytinyağı ilave edin.
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