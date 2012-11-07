Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Siyah Zeytin Ezmesi:

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp blendere alın. Üzerine kapari, sarımsak, kekik, kişniş, kimyon ve karabiber ilave edip birlikte çekin. Bir kaba aktarın ve zeytinyağı ilave edip servis yapın.

Yeşil Zeytin Ezmesi:

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp blendere alın. Üzerine kapari, sarımsak, biberiye, kimyon ve pul biber ilave edip birlikte çekin. Blenderden alın ve üzerine zeytinyağı ilave edin.