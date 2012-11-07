Sofra Tarifi
MALZEMELER
Siyah Zeytin Ezmesi:
300 gram siyah zeytin
3-4 çorba kaşığı kapari
1 diş sarımsak
3-4 dal kekik
Birer tutam toz kişniş, kimyon, karabiber
4-5 çorba kaşığı zeytinyağı
Yeşil Zeytin Ezmesi:
300 gram yeşil zeytin
3-4 çorba kaşığı kapari
1 diş sarımsak
1 dal biberiye
Birer tutam kimyon, pul biber
4-5 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Siyah Zeytin Ezmesi:
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp blendere alın. Üzerine kapari, sarımsak, kekik, kişniş, kimyon ve karabiber ilave edip birlikte çekin. Bir kaba aktarın ve zeytinyağı ilave edip servis yapın.
Yeşil Zeytin Ezmesi:
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp blendere alın. Üzerine kapari, sarımsak, biberiye, kimyon ve pul biber ilave edip birlikte çekin. Blenderden alın ve üzerine zeytinyağı ilave edin.