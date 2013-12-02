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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağı Fasulye Demetleri

Zeytinyağı Fasulye Demetleri

Zeytinyağı Fasulye Demetleri
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg çalı fasulyesi

1 adet soğan

2 adet büyük boy domates

1-2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

ÇALI fasulyesini boylamasına incecik doğrayın. Kenarlarından çıkan uzun kısımları ayırın. 3-4 adet
fasulyeyi bir araya getirip, kenara ayırdığınız kısımlar ile bağlayın. Fasulye bitene dek işlemi tekrarlayın.
Tencerenin ortasına kabuğu temizlenmiş soğan koyup, yanına fasulye demetlerini yerleştirin. Üzerine rendelenmiş domates, bütün sarımsak, toz şeker, zeytinyağı ve tuz gezdirin. 1 su bardağı su ilave edip, kısık ateşte 45 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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