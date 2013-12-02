Zeytinyağı Fasulye Demetleri

fasulyeyi bir araya getirip, kenara ayırdığınız kısımlar ile bağlayın. Fasulye bitene dek işlemi tekrarlayın.

Tencerenin ortasına kabuğu temizlenmiş soğan koyup, yanına fasulye demetlerini yerleştirin. Üzerine rendelenmiş domates, bütün sarımsak, toz şeker, zeytinyağı ve tuz gezdirin. 1 su bardağı su ilave edip, kısık ateşte 45 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

ÇALI fasulyesini boylamasına incecik doğrayın. Kenarlarından çıkan uzun kısımları ayırın. 3-4 adet