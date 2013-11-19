DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Alabaş

Zeytinyağlı Alabaş

Zeytinyağlı Alabaş
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet alabaş

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet havuç

1 adet limon

1 çorba kaşığı toz şeker

Yeteri kadar su

Tuz



Üzerine:

Dereotu

YAPILIŞI

Alabaşları soyun ve irice doğrayın.Yarım limon suyu kattığınız suyun içine koyup, bir kenara alın. Yemeklik doğranmış soğan, sarımsak ve unu bir tencereye koyun. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edip, hafifçe kavurun. Halka doğranmış havucu katın ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Alabaş, toz şeker, limon suyu ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra bir buçuk su bardağı su ekleyin. Önce harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra servis tabağına alıp, kalan yarım çay bardağı zeytinyağını gezdirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip, soğuduktan sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN