Zeytinyağlı Bakla

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1.5 kg bakla
Yarım limon, 1 adet soğan
4-5 dal taze soğan
1 tatlı kaşığı un
2 çorba kaşığı toz şeker
2 tatlı kaşığı dolusu tuz
Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
Yarım çay bardağı su
1 demet dereotu
YAPILIŞI
Baklaları ayıklayın ve kararmaması için yarım limon suyu eklenmiş su dolu kaba alın. Daha sonra yıkayıp, düdüklü tencereye koyun. Üzerine küp doğranmış soğan ve orta kalınlıkta doğranmış taze soğanı ekleyin. Un, toz şeker ve tuz ilave edin. Zeytinyağı ve suyu ekleyin. Düdüklü tencerede önce orta harlı ateşte düdük ötene kadar, daha sonra düdüğü kapatarak kısık ateşte 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.