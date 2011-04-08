Zeytinyağlı Bakla

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Baklaları ayıklayın ve kararmaması için yarım limon suyu eklenmiş su dolu kaba alın. Daha sonra yıkayıp, düdüklü tencereye koyun. Üzerine küp doğranmış soğan ve orta kalınlıkta doğranmış taze soğanı ekleyin. Un, toz şeker ve tuz ilave edin. Zeytinyağı ve suyu ekleyin. Düdüklü tencerede önce orta harlı ateşte düdük ötene kadar, daha sonra düdüğü kapatarak kısık ateşte 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.