Zeytinyağlı Bakla

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Baklayı yıkayıp 2-3 cm boyunda doğrayın. Kararmasını önlemek için un ve yarım limon suyu katılmış suda bekletin. Yemeklik doğradığınız soğanı tencereye alın. Üzerine suda beklettikten sonra süzdüğünüz bakla, zeytinyağı, yarım limon suyu, dereotu, taze nane, kuru nane, şeker ve tuz ilave edin. Arada bir karıştırarak 10 dakika soteleyin. Tencereye baklanın üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Dereotu serperek sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis yapın.