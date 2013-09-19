Zeytinyağlı Bamya

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg bamya
1'er adet orta boy soğan ve havuç
1 adet büyük boy domates
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı sirke
1 adet limonun suyu
Bir tutam toz şeker
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Bamyaları temizleyip, yarım limon sıkılmış suda bekletin. Soğan, havuç ve domatesin kabuklarını soyup küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp soğan ve havuçları rengi dönene kadar kavurun. Daha sonra sirke, kalan limon suyu, toz şeker, karabiber ve tuzu ekleyin. Bamyaları yıkayıp süzdükten sonra, tencereye ilave edin. 5 dakika pişirip domatesleri ekleyin. Ağır ateşte kapağı kapalı olarak 15-20 dakika pişirip ocağı kapatın. Soğuduktan sonra servis yapın.