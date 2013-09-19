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Zeytinyağlı Bamya

Zeytinyağlı Bamya
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg bamya

1'er adet orta boy soğan ve havuç

1 adet büyük boy domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 adet limonun suyu

Bir tutam toz şeker

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Bamyaları temizleyip, yarım limon sıkılmış suda bekletin. Soğan, havuç ve domatesin kabuklarını soyup küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp soğan ve havuçları rengi dönene kadar kavurun. Daha sonra sirke, kalan limon suyu, toz şeker, karabiber ve tuzu ekleyin. Bamyaları yıkayıp süzdükten sonra, tencereye ilave edin. 5 dakika pişirip domatesleri ekleyin. Ağır ateşte kapağı kapalı olarak 15-20 dakika pişirip ocağı kapatın. Soğuduktan sonra servis yapın.
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