Zeytinyağlı Barbunya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Barbunyayı akşamdan ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Su dolu bir tencereye alıp, haşlayın. Tekrar suyunu süzün. Tencereye yağ, doğanmış soğan, sarımsak, ayıklanıp dörde bölünmüş havuç ilave edin. Ateş üzerinde hafifçe kavurun. Salçayı ekleyin. Şeker ve tuz ilave edin. Haşlanmış fasulyeyi de koyup, hepsini karıştırın. Kısık ateşte sıcak su ilavesiyle barbunyalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu çekin fasulyeler pişince ocağın altını söndürün. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip, ılık ya da soğuk servis yapın.