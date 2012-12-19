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Zeytinyağlı Barbunya

Zeytinyağlı Barbunya
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg barbunya

2 adet soğan

1 adet havuç

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı salça

8 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz şeker, tuz

YAPILIŞI

Barbunyayı akşamdan ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Su dolu bir tencereye alıp, haşlayın. Tekrar suyunu süzün. Tencereye yağ, doğanmış soğan, sarımsak, ayıklanıp dörde bölünmüş havuç ilave edin. Ateş üzerinde hafifçe kavurun. Salçayı ekleyin. Şeker ve tuz ilave edin. Haşlanmış fasulyeyi de koyup, hepsini karıştırın. Kısık ateşte sıcak su ilavesiyle barbunyalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu çekin fasulyeler pişince ocağın altını söndürün. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip, ılık ya da soğuk servis yapın.
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