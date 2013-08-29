Zeytinyağlı Bezelye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg bezelye
1'er adet soğan, patates ve havuç
1 su bardağı zeytinyağı
Bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker
1 su bardağı su
Yarım demet dereotu
Tuz
YAPILIŞI
Soğanı yemeklik, havuç ve patatesi küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp, soğanları pembeleştirin. Küp doğradığınız havuçları ilave edip kavurmaya devam edin. Ayıkladığınız bezelyeyi, patatesi, toz şekeri, tuzu ve suyu ekleyin. Kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp suyunu çekene dek pişirin. Kıyılmış dereotuyla karıştırıp, soğuk servis yapın.