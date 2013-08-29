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Zeytinyağlı Bezelye

Zeytinyağlı Bezelye
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg bezelye

1'er adet soğan, patates ve havuç

1 su bardağı zeytinyağı

Bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım demet dereotu

Tuz

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik, havuç ve patatesi küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp, soğanları pembeleştirin. Küp doğradığınız havuçları ilave edip kavurmaya devam edin. Ayıkladığınız bezelyeyi, patatesi, toz şekeri, tuzu ve suyu ekleyin. Kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp suyunu çekene dek pişirin. Kıyılmış dereotuyla karıştırıp, soğuk servis yapın.
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