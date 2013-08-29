Zeytinyağlı Börülce

Börülceyi akşamdan suya koyup ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve düdüklü tencereye alın. Kaynamaya başladığında ocağı kapatın. 5-10 dakika bekletip suyunu süzün. Bu arada soğanı, havucu ve domatesleri soyup küp doğrayın ve tencereye alın. Su, tuz, şeker, zeytinyağı ve sarımsağı ilave edin. Börülceyi sebzelerin üzerine ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Sonra ateşi kapatıp, börülceyi soğumaya bırakın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.