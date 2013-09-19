Zeytinyağlı Börülce

Bir tencereye sıvı yağı koyup, yemeklik doğranmış soğanı hafifçe pembeleştirin. Üzerine ayıklanmış ve yıkanmış börülceleri ilave edip, birkaç dakika soteleyin. Daha sonra rendelenmiş havucu da ekleyip, birkaç dakika daha sote edin. Tuzu ve şekeri ekleyin. Ardından suyu koyup 45 dakika pişirin. Kıyılmış dereotuyla süsleyip servis yapın.