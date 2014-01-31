Zeytinyağlı Börülce

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

BİR tencereye sıvı yağı koyup, yemeklik doğranmış soğanı hafifçe pembeleştirin. Üzerine ayıklanmış ve yıkanmış börülceleri ilave edip, birkaç dakika soteleyin. Daha sonra rendelenmiş havucu da ekleyip, birkaç dakika daha sote edin. Tuzu ve şekeri ekleyin. Ardından 2 bardak suyu koyup 45 dakika pişirin. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.