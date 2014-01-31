DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Börülce

Zeytinyağlı Börülce

Zeytinyağlı Börülce
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kg börülce

1 adet büyük boy havuç

1 adet kesme şeker

2 su bardağı su

Tuz

Üzerine:

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

BİR tencereye sıvı yağı koyup, yemeklik doğranmış soğanı hafifçe pembeleştirin. Üzerine ayıklanmış ve yıkanmış börülceleri ilave edip, birkaç dakika soteleyin. Daha sonra rendelenmiş havucu da ekleyip, birkaç dakika daha sote edin. Tuzu ve şekeri ekleyin. Ardından 2 bardak suyu koyup 45 dakika pişirin. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN