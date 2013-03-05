Zeytinyağlı Brüksel lahanası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Brüksel lahanasının baş kısımlarını kesip alın. Diş yapraklarını da çıkardıktan sonra bol suyla yıkayın ve süzün. Yemeklik doğranmış soğan, kırmızı biber ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Toz şeker, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edip, kavurmaya devam edin. Brüksel lahanası, tuz ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip, pişmeye bırakın. Tencereyi ocaktan almaya yakın, yıkanmış pirinci ekleyin ve yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Daha sonra ocaktan alın ve servis tabağına aktarın. Soğuduktan sonra servis yapın.