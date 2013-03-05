DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Brüksel lahanası

Zeytinyağlı Brüksel lahanası

Zeytinyağlı Brüksel lahanası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram brüksel lahanası

1 adet soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet halka doğranmış kırmızı biber

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tozş eker

2 adet domates

1 çorba kaşığı pirinç

Yeteri kadar su, tuz

YAPILIŞI

Brüksel lahanasının baş kısımlarını kesip alın. Diş yapraklarını da çıkardıktan sonra bol suyla yıkayın ve süzün. Yemeklik doğranmış soğan, kırmızı biber ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Toz şeker, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edip, kavurmaya devam edin. Brüksel lahanası, tuz ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip, pişmeye bırakın. Tencereyi ocaktan almaya yakın, yıkanmış pirinci ekleyin ve yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Daha sonra ocaktan alın ve servis tabağına aktarın. Soğuduktan sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN