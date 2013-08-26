Zeytinyağlı Brüksellahanası

LAHANALARIN uç kısımlarını kesip kaynayan suya atın. 5 dakika haşlayıp süzün. Patates, havuç ve soğanı temizleyip küp küp doğrayın. Zeytinyağını bir tencerede kızdırın. Patates, soğan ve havucu yağda soteleyin. Brüksel lahanasını tencereye ilave edin. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Tuz, karabiber, kesme şeker ve pirinci ekleyin. 1 çay bardağı su ilave edip kısık ateşte pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.