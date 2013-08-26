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Zeytinyağlı Brüksellahanası

Zeytinyağlı Brüksellahanası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg brüksel lahanası

1'er adet patates, havuç ve soğan

1 çorba kaşığı pirinç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, 4 adet kesme şeker

YAPILIŞI

LAHANALARIN uç kısımlarını kesip kaynayan suya atın. 5 dakika haşlayıp süzün. Patates, havuç ve soğanı temizleyip küp küp doğrayın. Zeytinyağını bir tencerede kızdırın. Patates, soğan ve havucu yağda soteleyin. Brüksel lahanasını tencereye ilave edin. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Tuz, karabiber, kesme şeker ve pirinci ekleyin. 1 çay bardağı su ilave edip kısık ateşte pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
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