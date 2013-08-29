Zeytinyağlı Çağla

Çağlaları yıkayıp ikiye ayırın. Bol suda iyice haşlayın. Soğanı piyazlık doğrayıp 3 çorba kaşığı zeytinyağında hafifçe soteleyin. Üzerine haşlayıp süzdüğünüz çağlaları ekleyin. Karıştırıp üzerine sıcak su, tuz ve kesme şekeri ilave edin. Diğer tarafta unu çok az su ile ezin. Unu çağlaların üzerine ekleyip karıştırın. 1-2 taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğuduktan sonra dereotu ile süsleyip servis yapın.