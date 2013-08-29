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Zeytinyağlı Çağla

Zeytinyağlı Çağla
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram çağla

1 adet soğan

2 adet kesme şeker

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı un

2 su bardağı sıcak su

Üzerine:

Dereotu

YAPILIŞI

Çağlaları yıkayıp ikiye ayırın. Bol suda iyice haşlayın. Soğanı piyazlık doğrayıp 3 çorba kaşığı zeytinyağında hafifçe soteleyin. Üzerine haşlayıp süzdüğünüz çağlaları ekleyin. Karıştırıp üzerine sıcak su, tuz ve kesme şekeri ilave edin. Diğer tarafta unu çok az su ile ezin. Unu çağlaların üzerine ekleyip karıştırın. 1-2 taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğuduktan sonra dereotu ile süsleyip servis yapın.
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