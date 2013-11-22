Zeytinyağlı Enginar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğrayın. Havuçları temizleyip ortadan ikiye bölün. Daha sonra verev olarak doğrayın. Patatesleri de dilimleyip verev doğrayın. Soğan, havuç ve patatesi bir tencereye alıp karıştırın. Üzerine enginarları bütün olarak yerleştirin. Zeytinyağı, limon suyu, kesme şeker, su, tuz ve karabiberi tencereye katın. Yağlı bir kağıdı ıslatıp buruşturduktan sonra tencerenin üzerine yerleştirin. Kapağını kapatın ve ocağa oturtun. 10 dakika hızlı ateşte pişirin. Daha sonra ocağı kısıp 30 dakika pişirin. Enginarları servis tabağına yerleştirin. Dereotunu kıyıp tenceredeki patatesli harçla karıştırın. Daha sonra enginarların ortasına harcı paylaştırın. Soğuk ya da ılık olarak servis yapın.