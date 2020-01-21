Zeytinyağlı havuç

Havuçları temizleyip verev doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp piyazlık doğradığınız soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine havucu ekeyin ve 2-3 dakika birlikte kavurun. Pirinç, şeker ve tuzu da ilave edin. Birkaç dakika daha kavurup suyu katın. Kapağı kapalı olarak, kısık ateşte havuç yumuşayana dek pişirın. Kıyılmış dereotu ilave edin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.