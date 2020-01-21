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Zeytinyağlı havuç

İster yemeğin yanına isterseniz de beş çayına yapabileceğiniz zeytinyağlı havuç, lezzetiyle hayran bırakacak. İşte zeytinyağlı havuç tarifi...
Zeytinyağlı havuç
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg havuç, 1 çay bardağı zeytinyağı



2 adet soğan, yarım çay bardağı pirinç



1 adet kesmeşeker



1 su bardağı sıcak su



Yarım demet dereotu, tuz


YAPILIŞI

Havuçları temizleyip verev doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp piyazlık doğradığınız soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine havucu ekeyin ve 2-3 dakika birlikte kavurun. Pirinç, şeker ve tuzu da ilave edin. Birkaç dakika daha kavurup suyu katın. Kapağı kapalı olarak, kısık ateşte havuç yumuşayana dek pişirın. Kıyılmış dereotu ilave edin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

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