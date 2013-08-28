Zeytinyağlı Kabak

Kabakları yıkayıp soyun. 1 parmak eninde ve 3 parmak uzunluğunda olacak şekilde doğrayın. Daha sonra

yayvan bir tencereye dizin. Üzerine küp doğradığınız domatesleri ve ince kıydığınız sarımsakları ekleyin. Jülyen doğradığınız kırmızı biber ve piyazlık doğradığınız soğanları da ilave edin. Zeytinyağı, kesme şeker, tuz ve suyu da ekleyin. Önce 10 dakika harlı ateşte pişirin. Daha sonra kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Dereotu serpip servis yapın.