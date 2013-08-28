Zeytinyağlı Kabak

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg kabak
2 adet domates
5-6 diş sarımsak
2 adet kırmızı biber
2 adet orta boy soğan
2 çay bardağı zeytinyağı
2 adet kesme şeker
1 su bardağı sıcak su
Yarım demet dereotu
Tuz
YAPILIŞI
Kabakları yıkayıp soyun. 1 parmak eninde ve 3 parmak uzunluğunda olacak şekilde doğrayın. Daha sonra
yayvan bir tencereye dizin. Üzerine küp doğradığınız domatesleri ve ince kıydığınız sarımsakları ekleyin. Jülyen doğradığınız kırmızı biber ve piyazlık doğradığınız soğanları da ilave edin. Zeytinyağı, kesme şeker, tuz ve suyu da ekleyin. Önce 10 dakika harlı ateşte pişirin. Daha sonra kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Dereotu serpip servis yapın.