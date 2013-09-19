Zeytinyağlı Kabak

Soğan, sarımsak ve domatesleri yemeklik doğrayın. Zeytinyağında soteleyin. Parmak şeklinde doğradığınız kabakları ilave edip, tuzu ve 1 adet kesme şekeri ekleyin. Üzerine çıkmayacak kadar su ilave edin. Orta ateşte pişirin. Daha sonra servis tabağına alıp, üzerine ince kıyılmış dereotu serperek servis yapın.