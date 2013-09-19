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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Kabak

Zeytinyağlı Kabak

Zeytinyağlı Kabak
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 adet kabak

1 adet soğan

4 diş sarımsak

3 adet domates

1 adet kesme şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

Su, tuz

Süslemek için:

Dereotu

YAPILIŞI

Soğan, sarımsak ve domatesleri yemeklik doğrayın. Zeytinyağında soteleyin. Parmak şeklinde doğradığınız kabakları ilave edip, tuzu ve 1 adet kesme şekeri ekleyin. Üzerine çıkmayacak kadar su ilave edin. Orta ateşte pişirin. Daha sonra servis tabağına alıp, üzerine ince kıyılmış dereotu serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Zeytinyağlı kabağa, suyuyla birlikte, 1 kahve fincanı kadar pilavlık bulgur ya da pirinç de ekleyebilirsiniz.
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