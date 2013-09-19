Zeytinyağlı Kabak

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4-5 adet kabak
1 adet soğan
4 diş sarımsak
3 adet domates
1 adet kesme şeker
1 çay bardağı zeytinyağı
Su, tuz
Süslemek için:
Dereotu
YAPILIŞI
Soğan, sarımsak ve domatesleri yemeklik doğrayın. Zeytinyağında soteleyin. Parmak şeklinde doğradığınız kabakları ilave edip, tuzu ve 1 adet kesme şekeri ekleyin. Üzerine çıkmayacak kadar su ilave edin. Orta ateşte pişirin. Daha sonra servis tabağına alıp, üzerine ince kıyılmış dereotu serperek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Zeytinyağlı kabağa, suyuyla birlikte, 1 kahve fincanı kadar pilavlık bulgur ya da pirinç de ekleyebilirsiniz.