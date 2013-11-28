Zeytinyağlı Kabak

tencereye alın. İçine verev doğranmış havuç ve sarımsağı ekleyin. 2-3 dakika soteleyin ve kabağı ilave edin.

Suyunu katın ve önce harlı, sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Kabak yarı yarıya yumuşayınca bulguru ekleyin. Kabak ve bulgur yumuşayınca tencereyi ocaktan alın. Servis tabağına boşaltın ve üzerine kıyılmış dereotu serpin. Soğuduktan sonra servis yapın.

Kabakları temizleyip yarım parmak kalınlığında doğrayın. Halka doğranmış soğanı zeytinyağı ile birlikte