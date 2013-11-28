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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Kabak

Zeytinyağlı Kabak

Zeytinyağlı Kabak
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy kabak

1 adet soğan

1 adet orta boy havuç

3 çorba kaşığı riviera zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı pilavlık bulgur

Üzerine:

5-6 dal dereotu

YAPILIŞI

Kabakları temizleyip yarım parmak kalınlığında doğrayın. Halka doğranmış soğanı zeytinyağı ile birlikte
tencereye alın. İçine verev doğranmış havuç ve sarımsağı ekleyin. 2-3 dakika soteleyin ve kabağı ilave edin.
Suyunu katın ve önce harlı, sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Kabak yarı yarıya yumuşayınca bulguru ekleyin. Kabak ve bulgur yumuşayınca tencereyi ocaktan alın. Servis tabağına boşaltın ve üzerine kıyılmış dereotu serpin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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