Zeytinyağlı Karışık Dolma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı pirinç
Bir buçuk su bardağı sızma zeytinyağı
3 adet yemeklik doğranmış soğan
4 adet dolmalık biber
2-3 adet kırmızı biber
2 adet patlıcan
2 adet kabak
15-20 adet asma yaprağı
2 çorba kaşığı kuş üzümü
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2 çorba kaşığı nane
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı yenibahar
3-4 adet kesme şeker, tuz
1 adet domates
Bir buçuk su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Sebzeleri yıkayıp içlerini boşaltın. Yaprakları kaynar suda 2-3 dakika bekletin. Yemeklik doğranmış soğanı bir tencereye alıp üzerine soğanla aynı seviyede soğuk su koyun. Soğanlar suyu çekinceye kadar pişirin. Daha sonra pirinç, zeytinyağı, nane, kuş üzümü, şeker, karabiber, tuz ve yenibaharı ilave edip karıştırın. Dolmalık ıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada pembeleşene kadar kavurup harca ilave edin. Bir su bardağı sıcak suyu da ekleyip kısık ateşte 15 dakika demlendirin. Hazırladığınız harçla sebzelerin içini doldurun. Yaprakları arın ve dolmaların hepsini bir tencereye yerleştirin. Üzerlerine domates dilimleriyle kapak yapın. Üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su ve yarım tatlı kaşığı tuz katıp 30 dakika orta ateşte pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.