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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Karışık Dolma

Zeytinyağlı Karışık Dolma

Zeytinyağlı Karışık Dolma
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı pirinç

Bir buçuk su bardağı sızma zeytinyağı

3 adet yemeklik doğranmış soğan

4 adet dolmalık biber

2-3 adet kırmızı biber

2 adet patlıcan

2 adet kabak

15-20 adet asma yaprağı

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı nane

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı yenibahar

3-4 adet kesme şeker, tuz

1 adet domates

Bir buçuk su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Sebzeleri yıkayıp içlerini boşaltın. Yaprakları kaynar suda 2-3 dakika bekletin. Yemeklik doğranmış soğanı bir tencereye alıp üzerine soğanla aynı seviyede soğuk su koyun. Soğanlar suyu çekinceye kadar pişirin. Daha sonra pirinç, zeytinyağı, nane, kuş üzümü, şeker, karabiber, tuz ve yenibaharı ilave edip karıştırın. Dolmalık ıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada pembeleşene kadar kavurup harca ilave edin. Bir su bardağı sıcak suyu da ekleyip kısık ateşte 15 dakika demlendirin. Hazırladığınız harçla sebzelerin içini doldurun. Yaprakları arın ve dolmaların hepsini bir tencereye yerleştirin. Üzerlerine domates dilimleriyle kapak yapın. Üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su ve yarım tatlı kaşığı tuz katıp 30 dakika orta ateşte pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.
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