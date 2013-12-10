Zeytinyağlı Karışık Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sebzeleri yıkayıp içlerini boşaltın. Yaprakları kaynar suda 2-3 dakika bekletin. Yemeklik doğranmış soğanı bir tencereye alıp üzerine soğanla aynı seviyede soğuk su koyun. Soğanlar suyu çekinceye kadar pişirin. Daha sonra pirinç, zeytinyağı, nane, kuş üzümü, şeker, karabiber, tuz ve yenibaharı ilave edip karıştırın. Dolmalık ıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada pembeleşene kadar kavurup harca ilave edin. Bir su bardağı sıcak suyu da ekleyip kısık ateşte 15 dakika demlendirin. Hazırladığınız harçla sebzelerin içini doldurun. Yaprakları arın ve dolmaların hepsini bir tencereye yerleştirin. Üzerlerine domates dilimleriyle kapak yapın. Üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su ve yarım tatlı kaşığı tuz katıp 30 dakika orta ateşte pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.