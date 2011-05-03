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Zeytinyağlı Kereviz

Zeytinyağlı Kereviz
  • 4-6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet kereviz

2 adet limon

1 adet soğan

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy havuç

1 adet büyük boy patates

Yarım su bardağı bezelye

4 adet kesme şeker

Tuz

YAPILIŞI

Kerevizlerin kabuklarını soyup, kararmasını önlemek için 1 adet limonla ovalayın. İki parmak kalınlığında ve halka şeklinde dilimleyin. Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Küp doğranmış havuç ve patatesi ilave edin. Bezelye ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Üzerine kerevizleri dizin. Kesme şeker ve 1 adet limonun suyunu ilave edin. Sebzeleri bir parmak geçecek kadar su ekleyip, pişmeye bırakın. Kerevizleri servis tabağına alın. Ortalarına havuçlu karışımdan yerleştirip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.
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