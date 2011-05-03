Zeytinyağlı Kereviz

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet kereviz
2 adet limon
1 adet soğan
5 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy havuç
1 adet büyük boy patates
Yarım su bardağı bezelye
4 adet kesme şeker
Tuz
YAPILIŞI
Kerevizlerin kabuklarını soyup, kararmasını önlemek için 1 adet limonla ovalayın. İki parmak kalınlığında ve halka şeklinde dilimleyin. Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Küp doğranmış havuç ve patatesi ilave edin. Bezelye ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Üzerine kerevizleri dizin. Kesme şeker ve 1 adet limonun suyunu ilave edin. Sebzeleri bir parmak geçecek kadar su ekleyip, pişmeye bırakın. Kerevizleri servis tabağına alın. Ortalarına havuçlu karışımdan yerleştirip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.