Zeytinyağlı Kereviz

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kerevizlerin kabuklarını soyup, kararmasını önlemek için 1 adet limonla ovalayın. İki parmak kalınlığında ve halka şeklinde dilimleyin. Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Küp doğranmış havuç ve patatesi ilave edin. Bezelye ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Üzerine kerevizleri dizin. Kesme şeker ve 1 adet limonun suyunu ilave edin. Sebzeleri bir parmak geçecek kadar su ekleyip, pişmeye bırakın. Kerevizleri servis tabağına alın. Ortalarına havuçlu karışımdan yerleştirip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.