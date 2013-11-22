Zeytinyağlı Kereviz

Sofra Tarifi

2 adet kereviz 2 adet soğan 5 çorba kaşığı zeytinyağı 1 adet havuç 1 adet patates Bir buçuk su bardağı su Yarım su bardağı haşlanmış bezelye 1 adet kesme şeker Yarım tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Temizlenip küp doğranmış kereviz ekleyip sotelemeye devam edin. Küp doğranmış havuç ilave edip, karıştırarak pişirin. Küp doğranmış patates ekleyip, hafif yumuşayana dek pişirin. Ilık su, ardından kesme şeker ilave edip, 5 dakika pişirin. Bezelye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.