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Zeytinyağlı Kereviz

Zeytinyağlı Kereviz
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kereviz

2 adet soğan

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç

1 adet patates

Bir buçuk su bardağı su

Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

1 adet kesme şeker

Yarım tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Temizlenip küp doğranmış kereviz ekleyip sotelemeye devam edin. Küp doğranmış havuç ilave edip, karıştırarak pişirin. Küp doğranmış patates ekleyip, hafif yumuşayana dek pişirin. Ilık su, ardından kesme şeker ilave edip, 5 dakika pişirin. Bezelye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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