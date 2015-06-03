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Zeytinyağlı Kerevizli Ayva

Zeytinyağlı Kerevizli Ayva
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet ayva

1 adet büyük boy kereviz

1 adet havuç

1 adet kırmızı havuç

2 diş sarımsak

1 adet soğan

Yarım limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

Yeteri kadar su

Tuz

YAPILIŞI

Ayva ve kerevizin kabuklarını temizleyip, ayvayı elma dilimi, kerevizi ise parmak kalınlığında doğrayın. Kararmasını önlemek için limonlu suda dinlendirin. Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Kabukları temizlenip, halka doğranmış havuç ekleyip, birkaç dakika daha soteleyin. Üzerine sarımsak, ayva ve kereviz ekleyin. Tuz, limon suyu ve 1 su bardağı sıcak su ilave edip pişmeye bırakın. Kırmızı havuç renk verdiğinden kabuğunu temizleyip, halka doğrayın ve küçük bir kapta haşlayın. Ayva ve kereviz pişince tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yemeği servis tabağına alın. Üzerine kırmızı havuç ekleyip, az miktarda zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre nane veya dereotu ile servis yapın.
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