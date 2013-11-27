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Zeytinyağlı Kırmızı Soğan Dolması

Zeytinyağlı Kırmızı Soğan Dolması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy kırmızı soğan

6 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

5 çorba kaşığı bulgur

4 tatlı kaşığı çekilmiş ceviz içi

Yarım çay bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı üzüm pekmezi

Toz kakule

Toz karanfil

Yenibahar

Kimyon

Tuz

YAPILIŞI

1.Kırmızı soğanların kabuklarını soyup, içlerini fazla çıkarmadan, kabak dolması yapar gibi oyun. Daha sonra tuz eklediğiniz suda 15 dakika haşlayıp, süzün.
2.Zeytinyağını bir tavaya alıp, ince kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine bulgur ekleyip, 5 dakika kavurun. Baharatları, tuzu ve suyu katıp, 5 dakika pişirin. Üzerine ceviz ekleyip, ocaktan alın ve harcı 10 dakika dinlendirin. Haşladığınız soğanların içine bulgurlu harçtan doldurun ve fırın kabına yerleştirin. Üzerine pekmez gezdirin. Kabı alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

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