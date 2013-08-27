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Zeytinyağlı Mantarlı Kereviz

Zeytinyağlı Mantarlı Kereviz
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg mantar, yarım kg kereviz

2 adet patates, 4 adet havuç

10 adet arpacık soğan

1 adet limon

4-5 diş sarımsak

1 cay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Mantarları iyice yıkayıp bir kaseye alın. Üzerine su ekleyip yarım limon sıkın. Limonlu suda 15 dakika bekletin. Daha sonra tuz ilave ederek 5 dakika haşlayın. Kereviz ve patatesleri soyup kuşbaşı şeklinde doğrayın. Havuçları parmak şeklinde doğrayın. Havuçları soğanlarla birlikte zeytinyağında 1-2 dakika soteleyin. Uzerine 1 cay bardağı su ekleyip 5 dakika pişirin. Kereviz, patates ve sarımsağı ekleyip karıştırın. Mantarları süzüp malzemelerin üzerine yayın. Kalan yarım limonu sıkıp üzerine gezdirin. Toz şeker ve tuzunu ayarlayın. Uzerine 1 su bardağı su ekleyip ağır ateşte patatesler yumuşayana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Mantarların kucuk boy olmasına dikkat edin. Buyuk boy ise birkac parcaya dilimleyin.
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