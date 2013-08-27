Zeytinyağlı Mantarlı Kereviz

Mantarları iyice yıkayıp bir kaseye alın. Üzerine su ekleyip yarım limon sıkın. Limonlu suda 15 dakika bekletin. Daha sonra tuz ilave ederek 5 dakika haşlayın. Kereviz ve patatesleri soyup kuşbaşı şeklinde doğrayın. Havuçları parmak şeklinde doğrayın. Havuçları soğanlarla birlikte zeytinyağında 1-2 dakika soteleyin. Uzerine 1 cay bardağı su ekleyip 5 dakika pişirin. Kereviz, patates ve sarımsağı ekleyip karıştırın. Mantarları süzüp malzemelerin üzerine yayın. Kalan yarım limonu sıkıp üzerine gezdirin. Toz şeker ve tuzunu ayarlayın. Uzerine 1 su bardağı su ekleyip ağır ateşte patatesler yumuşayana kadar pişirin.