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Zeytinyağlı Nohutlu Ispanak Sarma

Zeytinyağlı Nohutlu Ispanak Sarma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

1 kg büyük ıspanak yaprağı

Yeteri kadar su

1 çay bardağı ince bulgur

1 su bardağı tahin

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı toz kimyon

2 diş sarımsak

Bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker

Bir buçuk tatlı kaşığı tuz

Bir buçuk tatlı kaşığı pul biber



Servis için:

Limon dilimi

YAPILIŞI

Nohudu bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzüp, yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdükten sonra zarını soyup, ikiye ayırın. Bulgurun üzerine çıkacak kadar kaynar su ekleyip, ağzını kapatın ve suyunu çekene kadar bekletin. Ispanağı iyice yıkadıktan sonra önce kaynar suya daha sonra buzlu suya batırıp çıkarın. Suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletin. Nohut, bulgur ve tahini bir kapta karıştırın. Tavaya aldığınız zeytinyağında dolmalık fıstığı hafif pembeleşene kadar kavurun. Ocağın altını kapatın ve içine pul biber ilave edip, bu karışımı da nohutlu harca ekleyin. Toz kimyonu az yağda veya tek başına ısıtın. Daha sonra kıyılmış sarımsak, toz şeker ve tuz ile birlikte nohutlu harcın içine katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Ispanak yaprağını küçük bir fincanın içine serin ve iç harçtan koyup, kenarlarını üzerine kapatın. Fincanı ters çevirip çıkarın ve limon dilimlerinin üzerinde servis yapın.

PÜF NOKTASI

Toz kimyonun kokusunun daha iyi açığa çıkması ve demir oranının artması için yemeğe katmadan önce tarifteki işlemi yapmanız yeterli olacaktır.
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