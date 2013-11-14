Zeytinyağlı Nohutlu Ispanak Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohudu bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzüp, yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdükten sonra zarını soyup, ikiye ayırın. Bulgurun üzerine çıkacak kadar kaynar su ekleyip, ağzını kapatın ve suyunu çekene kadar bekletin. Ispanağı iyice yıkadıktan sonra önce kaynar suya daha sonra buzlu suya batırıp çıkarın. Suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletin. Nohut, bulgur ve tahini bir kapta karıştırın. Tavaya aldığınız zeytinyağında dolmalık fıstığı hafif pembeleşene kadar kavurun. Ocağın altını kapatın ve içine pul biber ilave edip, bu karışımı da nohutlu harca ekleyin. Toz kimyonu az yağda veya tek başına ısıtın. Daha sonra kıyılmış sarımsak, toz şeker ve tuz ile birlikte nohutlu harcın içine katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Ispanak yaprağını küçük bir fincanın içine serin ve iç harçtan koyup, kenarlarını üzerine kapatın. Fincanı ters çevirip çıkarın ve limon dilimlerinin üzerinde servis yapın.