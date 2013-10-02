Zeytinyağlı Patates Dolması

Patateslerin içlerini oyun ve yağda kızartın. Kabak, havuç mantar ve bezelyeyi zeytinyağında soteleyin.

Üzerine 2 su bardağı sıcak su, tuz ve 1 çay kaşığı toz şekeri ilave edip pişirin. Ocaktan alıp ince kıydığınız maydanoz ve dereotunu ekleyin. Patateslerin içini hazırladığınız harçla doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Dereotu ile süsleyip,soğuduktan sonra servis yapın.