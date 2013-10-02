Zeytinyağlı Patates Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet büyük boy patates
1 adet orta boy kabak
1 adet orta boy havuç
8-10 adet mantar
1 su bardağı haşlanmış bezelye
1 çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı toz şeker
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu, tuz
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Patateslerin içlerini oyun ve yağda kızartın. Kabak, havuç mantar ve bezelyeyi zeytinyağında soteleyin.
Üzerine 2 su bardağı sıcak su, tuz ve 1 çay kaşığı toz şekeri ilave edip pişirin. Ocaktan alıp ince kıydığınız maydanoz ve dereotunu ekleyin. Patateslerin içini hazırladığınız harçla doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Dereotu ile süsleyip,soğuduktan sonra servis yapın.