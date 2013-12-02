Zeytinyağlı Patlıcan Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin. Sudan geçirip süzün ve kenara alın. Zeytinyağını (2 çorba kaşığını ayırın) bir tavaya alıp dolmalık fıstığı kavurun. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinç ve kuş üzümünü katın. Birkaç dakika kavurduktan sonra, 1 adet kesme şeker, tuz, karabiber ve yenibahar ekleyin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edin. Suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve yarım limon suyu ekleyip, harmanlayın. Patlıcanların içini temizleyin. Kararmalarını önlemek için, tuz ve yarım limon suyu eklenmiş suda 15 dakika bekletin. Sudan alıp yıkayın ve içlerine harç doldurun. Dolmaların içlerinin dökülmesini önlemek için ağız ağıza olacak şekilde yatay olarak bir tencereye yerleştirin. Tencereye tuz, 1 adet kesme şeker, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1.5 su bardağı sıcak su koyun. Tencerenin kapağını kapatın ve 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.