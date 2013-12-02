DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Patlıcan Dolması

Zeytinyağlı Patlıcan Dolması

Zeytinyağlı Patlıcan Dolması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet orta boy patlıcan

1 su bardağı pirinç

Yeteri kadar su

1 su bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 adet soğan

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 adet kesme şeker

Yarım demet dereotu,

Yarım demet maydanoz,

Yarım demet nane

1 adet limonun suyu

Tuz,

karabiber,

yenibahar

YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin. Sudan geçirip süzün ve kenara alın. Zeytinyağını (2 çorba kaşığını ayırın) bir tavaya alıp dolmalık fıstığı kavurun. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinç ve kuş üzümünü katın. Birkaç dakika kavurduktan sonra, 1 adet kesme şeker, tuz, karabiber ve yenibahar ekleyin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edin. Suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve yarım limon suyu ekleyip, harmanlayın. Patlıcanların içini temizleyin. Kararmalarını önlemek için, tuz ve yarım limon suyu eklenmiş suda 15 dakika bekletin. Sudan alıp yıkayın ve içlerine harç doldurun. Dolmaların içlerinin dökülmesini önlemek için ağız ağıza olacak şekilde yatay olarak bir tencereye yerleştirin. Tencereye tuz, 1 adet kesme şeker, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1.5 su bardağı sıcak su koyun. Tencerenin kapağını kapatın ve 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN