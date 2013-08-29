Zeytinyağlı Patlıcan Pilaki

Patlıcanları alacalı soyarak, kuşbaşı doğrayın. Kararmamaları için, bir kap içinde bol tuzlu suda 15 dakika bekletin. Ardından yıkayın ve süzgeçten geçirin. Derin bir tavada sıvı yağı kızdırıp, patlıcanları kızartın. Kağıt havlu üzerine koyup, fazla yağını alın. Ayrı bir tencereye zeytinyağını alıp kızdırın. Küçük doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin, karıştırarak kavurun. Biberleri ve domatesi koyarak, tuz ile şekeri ekleyin. 3 dakika çevirdikten sonra pirinci ve 2 su bardağı sıcak suyu koyup, orta ateşte 15 dakika pişirin. Kızarttığınız patlıcanları ateşe dayanıklı ve kenarlı bir tepsiye yayın. Üzerine pirinçli harcı yayın. Kalan 1 su bardağı sıcak suyu da ekleyin. Tepsiyi yağlı kağıt veya alüminyum folyo ile kapatarak, önceden

ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirin. Fırından alıp soğuttuğunuz pilakinin üzerine, servis öncesi yarım demet ince kıyılmış maydanoz serpin. Yoğurt eşliğinde servis yapın.