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Zeytinyağlı Pırasa

Zeytinyağlı Pırasa
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pırasa

1 adet orta boy havuç

3/4 çay bardağı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

Yarım kahve fincanı pirinç

Bir buçuk çay bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/4 limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

1.Temizlenmiş pırasaları doğrayalım. Havuçları yuvarlak dilimleyelim. Tencereye sıvı yağı alıp, küp doğranmış soğanı ve dilimlenmiş havuçları ekleyerek 2-3 dakika kavuralım. Ardından pırasaları ekleyip tencerenin kapağını kapatalım. Pırasalar diriliklerini kaybedene dek, tencereyi arada bir silkeleyerek yemeğimizi pişirelim.
2.Sonrasında üzerine yarım kahve fincanı pirinci ilave edelim. Ardından bir buçuk çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, limon suyu ve tuzu katıp karıştıralım. Ağır ateşte pişirelim. Piştikten sonra yemeği ateşten alıp soğumaya bırakalım. Servis yapalım.
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