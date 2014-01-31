Zeytinyağlı Pırasa

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1.Temizlenmiş pırasaları doğrayalım. Havuçları yuvarlak dilimleyelim. Tencereye sıvı yağı alıp, küp doğranmış soğanı ve dilimlenmiş havuçları ekleyerek 2-3 dakika kavuralım. Ardından pırasaları ekleyip tencerenin kapağını kapatalım. Pırasalar diriliklerini kaybedene dek, tencereyi arada bir silkeleyerek yemeğimizi pişirelim.

2.Sonrasında üzerine yarım kahve fincanı pirinci ilave edelim. Ardından bir buçuk çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, limon suyu ve tuzu katıp karıştıralım. Ağır ateşte pişirelim. Piştikten sonra yemeği ateşten alıp soğumaya bırakalım. Servis yapalım.