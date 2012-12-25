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Zeytinyağlı Pırasa Sarması

Zeytinyağlı Pırasa Sarması
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 40 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram pırasa (kalınlarından seçilmiş olmalı)

Yeteri kadar su

4 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 adet limonun suyu

1 adet kesme şeker

4-5 dal kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Pırasaların yeşil kısımlarını kesip atın. Daha sonra bir buçuk karış uzunluğunda doğrayın. Her parçayı tam ortası na kadar, boydan boya yarın. Ancak tamamen kesmeyin. Bol tuzlu suda haşlayıp, soğuk suya atın. Soğanları yemeklik doğrayın. Bir tencereye aldığınız zeytinyağında dolmalık fıstıkla birlikte rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinci ekleyin. Birlikte 5 dakika kavurun. Salça, kuş üzümü, limon suyu, kesme şeker, tuz, karabiber, pul biber ve yarım su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp çekene dek pişirin. Kıyılmış maydanoz katıp karıştırın. Soğuk suda beklettiğiniz pırasaları katlarına ayırın. Uç kısımlarına iç harçtan koyup, muska böreği yapar gibi sarın. Tencereye dizin. Üzerine bir tabak kapatın. 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Tuz serpin. Kısık ateşte 35-40 dakika pişirin.
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