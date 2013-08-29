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Zeytinyağlı Pirinçli Kereviz

Zeytinyağlı Pirinçli Kereviz
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet büyük boy kereviz

3 su bardağı su

1 adet limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet büyük boy soğan

2 adet orta boy havuç

1 çay bardağı yasemin pirinci

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

1 demet dereotu

Tuz

YAPILIŞI

2 su bardağı suyu bir tencereye koyup kaynatın ve limon suyunu suya ekleyin. Kerevizlerin kabuklarını kalınca soyup bu suda 10 dakika haşlayın. Sudan çıkartıp ikiye bölün ve ortalarını oyun. Buradan çıkan kısımları küp doğrayıp kenara alın. Zeytinyağını tavaya koyup piyazlık doğradığınız soğanı ve küp doğradığınız havuçları 5 dakika kavurun. Kenardaki kerevizleri de ekleyip 5 dakika daha kavurun. Pirinci 10 dakika haşlayıp kavurduğunuz sebzelere ekleyin. Bezelyeyi ve tuzu da ilave edin. Kerevizleri bir tencereye
yerleştirip, hazırladığınız içi ortalarına doldurun. Üzerlerine su ekleyip pişirin. Ilındıktan sonra dereotu ile
süsleyerek servis yapın.
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