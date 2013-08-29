Zeytinyağlı Pirinçli Kereviz

yerleştirip, hazırladığınız içi ortalarına doldurun. Üzerlerine su ekleyip pişirin. Ilındıktan sonra dereotu ile

süsleyerek servis yapın.

2 su bardağı suyu bir tencereye koyup kaynatın ve limon suyunu suya ekleyin. Kerevizlerin kabuklarını kalınca soyup bu suda 10 dakika haşlayın. Sudan çıkartıp ikiye bölün ve ortalarını oyun. Buradan çıkan kısımları küp doğrayıp kenara alın. Zeytinyağını tavaya koyup piyazlık doğradığınız soğanı ve küp doğradığınız havuçları 5 dakika kavurun. Kenardaki kerevizleri de ekleyip 5 dakika daha kavurun. Pirinci 10 dakika haşlayıp kavurduğunuz sebzelere ekleyin. Bezelyeyi ve tuzu da ilave edin. Kerevizleri bir tencereye