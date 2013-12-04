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Zeytinyağlı Portakallı Kereviz

Zeytinyağlı Portakallı Kereviz
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet büyük boy kereviz

1 adet büyük boy portakal

1 su bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

2 adet havuç

1 tatlı kaşığı un

2 su bardağı sıcak su

1 su bardağı portakal suyu

2 adet patates

1 tatlı kaşığı toz şeker

Dereotu

tuz

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğan ve verev doğranmış havucu kavurun. Üzerine un ekleyip, bir-iki dakika daha birlikte kavurun. Tencereye su ve portakal suyunu ekleyin. Üzerine temizlendikten sonra halka doğranmış kereviz ve patatesi ilave edin. Tuz ve toz şekeri katın. 10 dakika pişirip üzerine kabuğu soyulup, halka doğranmış portakal ilave edin. Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, kıyılmış dereotu ekleyin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.
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