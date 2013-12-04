Zeytinyağlı Portakallı Kereviz

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğan ve verev doğranmış havucu kavurun. Üzerine un ekleyip, bir-iki dakika daha birlikte kavurun. Tencereye su ve portakal suyunu ekleyin. Üzerine temizlendikten sonra halka doğranmış kereviz ve patatesi ilave edin. Tuz ve toz şekeri katın. 10 dakika pişirip üzerine kabuğu soyulup, halka doğranmış portakal ilave edin. Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, kıyılmış dereotu ekleyin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.