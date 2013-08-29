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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Soğan Dolması

Zeytinyağlı Soğan Dolması

Zeytinyağlı Soğan Dolması
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım demet nane

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı pirinç

1 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI

Soğanların kabuklarını soyup, püskül kısımlarından ince kesin. Sap tarafından soğanların içini kaşık yardımıyla oyun. Soğanlardan çıkardığınız iç kısımları robotta kıyın. Üzerine irice kıyılmış maydanozu, dereotunu, naneyi, zeytinyağı, şekeri ve tuzu ilave edip, hepsini robottan geçirin. İç malzemeyi pirinçle karıştırın. Pirinçli karışımı, oyulmuş soğanların içlerine doldurun. Soğanları tencereye dizip, üzerine
1 bardak suyu ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak 30 dakika pişmeye bırakın. Soğuk servis yapın.
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