Zeytinyağlı Soğan Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Yarım demet nane
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım su bardağı pirinç
1 su bardağı su
Tuz
YAPILIŞI
Soğanların kabuklarını soyup, püskül kısımlarından ince kesin. Sap tarafından soğanların içini kaşık yardımıyla oyun. Soğanlardan çıkardığınız iç kısımları robotta kıyın. Üzerine irice kıyılmış maydanozu, dereotunu, naneyi, zeytinyağı, şekeri ve tuzu ilave edip, hepsini robottan geçirin. İç malzemeyi pirinçle karıştırın. Pirinçli karışımı, oyulmuş soğanların içlerine doldurun. Soğanları tencereye dizip, üzerine
1 bardak suyu ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak 30 dakika pişmeye bırakın. Soğuk servis yapın.