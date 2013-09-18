DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Taze İç Bakla

Zeytinyağlı Taze İç Bakla

Zeytinyağlı Taze İç Bakla
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram iç bakla

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

5 dal dereotu

YAPILIŞI

Baklaların dış kabuklarını ayıklayın ve yıkayın. Soğan ve sarımsakları ince kıyın, 1 kahve fincanı zeytinyağında kavurun. Havucu küp şeklinde küçük doğrayarak, kavrulan soğana ekleyin. Birlikte 2 dakika daha kavurun. Sırasıyla unu, baklayı, limon suyunu, tuzu ilave edin. Birlikte 10 dakika kaynatın. İnce kıyılmış dereotuyla süsleyip ılık olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN