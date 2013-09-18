Zeytinyağlı Taze İç Bakla

Baklaların dış kabuklarını ayıklayın ve yıkayın. Soğan ve sarımsakları ince kıyın, 1 kahve fincanı zeytinyağında kavurun. Havucu küp şeklinde küçük doğrayarak, kavrulan soğana ekleyin. Birlikte 2 dakika daha kavurun. Sırasıyla unu, baklayı, limon suyunu, tuzu ilave edin. Birlikte 10 dakika kaynatın. İnce kıyılmış dereotuyla süsleyip ılık olarak servis yapın.