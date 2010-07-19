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Zeytinyağlı Bezelye

Zeytinyağlı Bezelye
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı konserve bezelye

1 adet soğan

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy havuç

1 çay kaşığı toz şeker

Yeteri kadar su

Bir tutam tuz



Üzerine: İnce kıyılmış dereotu

YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Halka doğranmış havuçları ekleyip, kavurmaya devam edin. Bezelye, toz şeker ve tuz katın. Bezelyenin üzerini örtecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Daha sonra servis tabağına alın ve üzerine dereotu serpin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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