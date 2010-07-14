Zeytinyağlı Brüksel lahanası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
20 adet brüksel lahanası
2 adet orta boy soğan
3 diş sarımsak
4 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet orta boy domates
Yarım limonun suyu
1 adet kesme şeker
4 su bardağı su
1 tutam tuz
YAPILIŞI
Brüksel lahanasını yıkadıktan sonra süzün ve bir kenara alın. İnce kıyılmış soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Üzerine kabuğu soyulup küp doğranmış domates ve brüksel lahanasını ilave edin. Limon suyu, kesme şeker, su ve tuzu da ekledikten sonra kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişirip, ocağın altını kapatın. Servis tabağına alın ve soğuduktan sonra servis yapın.