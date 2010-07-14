Zeytinyağlı Brüksel lahanası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Brüksel lahanasını yıkadıktan sonra süzün ve bir kenara alın. İnce kıyılmış soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Üzerine kabuğu soyulup küp doğranmış domates ve brüksel lahanasını ilave edin. Limon suyu, kesme şeker, su ve tuzu da ekledikten sonra kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişirip, ocağın altını kapatın. Servis tabağına alın ve soğuduktan sonra servis yapın.