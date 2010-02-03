Zeytinyağlı Çalı Fasülye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çalı fasulyesini yıkadıktan sonra bir bıçak yardımıyla kenarları da dahil olmak üzere temizleyin. Daha sonra ortadan ikiye kesin. Diğer yanda yemeklik doğranmış soğan ve ayıklanmış sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edip, 1-2 dakika daha çevirin. Kesme şeker, tuz ve çalı fasulyesini ekleyip, karıştırın. Suyunu katın ve önce orta, daha sonra kısık ateşte fasulye yumuşayana kadar pişirin. Servis tabağına alın ve soğuk olarak servis yapın.