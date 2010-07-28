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Zeytinyağlı Dolma

Zeytinyağlı Dolma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet lahana

300 gram kırmızı dolmalık biber

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

Bir buçuk su bardağı zeytinyağı

4-5 adet soğan

3 su bardağı baldo pirinç

1 kahve fincanı kuş üzümü

5 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı yenibahar, tuz

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı toz şeker

Yarım demet nane, dereotu

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alarak dolmalık fıstıkları ilave edin. Hafif ateşte pembeleşene dek kavurun.Üzerine irice doğradığınız soğanları ekleyip soteleyin. Pirinç ve kuş üzümünü de ilave edip 15-20 dakika ağır ateşte kavurun. Daha sonra 3 su bardağı kaynar su, yenibahar, tuz, tarçın, karabiber ve toz şekeri ekleyin. Ağır ateşte 20 dakika pişirin. İnce kıydığınız nane ve dereotunu ilave edip karıştırın. Lahana yapraklarını ayırarak sert kısımlarını temizleyin. Hafif şekilde haşlayarak kenara alın. Kırmızı dolmalık biberlerin tohum yataklarını çıkarın. Lahanaları hazırladığınız içle sararak tencereye dizin. Üzerine 1 su bardağı su ilave ederek kısık ateşte pirinçler yumuşayana dek pişirin. Kırmızı dolmalık biberlerin içini doldurarak fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine 1 kahve fincanı su ekleyin. Folyo ile kaplayarak fırına verin. Pirinçler piştiğinde fırından alın. Sıcak olarak servis yapın.
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