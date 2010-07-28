Zeytinyağlı Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alarak dolmalık fıstıkları ilave edin. Hafif ateşte pembeleşene dek kavurun.Üzerine irice doğradığınız soğanları ekleyip soteleyin. Pirinç ve kuş üzümünü de ilave edip 15-20 dakika ağır ateşte kavurun. Daha sonra 3 su bardağı kaynar su, yenibahar, tuz, tarçın, karabiber ve toz şekeri ekleyin. Ağır ateşte 20 dakika pişirin. İnce kıydığınız nane ve dereotunu ilave edip karıştırın. Lahana yapraklarını ayırarak sert kısımlarını temizleyin. Hafif şekilde haşlayarak kenara alın. Kırmızı dolmalık biberlerin tohum yataklarını çıkarın. Lahanaları hazırladığınız içle sararak tencereye dizin. Üzerine 1 su bardağı su ilave ederek kısık ateşte pirinçler yumuşayana dek pişirin. Kırmızı dolmalık biberlerin içini doldurarak fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine 1 kahve fincanı su ekleyin. Folyo ile kaplayarak fırına verin. Pirinçler piştiğinde fırından alın. Sıcak olarak servis yapın.