Zeytinyağlı Enginar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet enginar
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 adet büyük boy soğan
2 adet orta boy havuç
1 adet büyük boy patates
1 kahve fincanı bezelye
2 çorba kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı un
İki buçuk su bardağı su
1 adet limonun suyu,Tuz
Süslemek için: Dereotu
YAPILIŞI
Enginarları yıkayın ve bir tencereye dizin. Derin bir kasede zeytinyağı, ince kıyılmış soğan, küp doğranmış havuç, patates, bezelye, toz şeker, un, tuz ve suyu karıştırın. Enginarların üzerine bu karışımı dökün. Limon suyunu gezdirin. Ağır ateşte 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.