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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Zeytinyağlı Enginar

Zeytinyağlı Enginar

Zeytinyağlı Enginar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet enginar

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 adet büyük boy soğan

2 adet orta boy havuç

1 adet büyük boy patates

1 kahve fincanı bezelye

2 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı un

İki buçuk su bardağı su

1 adet limonun suyu,Tuz

Süslemek için: Dereotu

YAPILIŞI

Enginarları yıkayın ve bir tencereye dizin. Derin bir kasede zeytinyağı, ince kıyılmış soğan, küp doğranmış havuç, patates, bezelye, toz şeker, un, tuz ve suyu karıştırın. Enginarların üzerine bu karışımı dökün. Limon suyunu gezdirin. Ağır ateşte 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.
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