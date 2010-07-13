Zeytinyağlı Enginar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları yıkayın ve bir tencereye dizin. Derin bir kasede zeytinyağı, ince kıyılmış soğan, küp doğranmış havuç, patates, bezelye, toz şeker, un, tuz ve suyu karıştırın. Enginarların üzerine bu karışımı dökün. Limon suyunu gezdirin. Ağır ateşte 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.